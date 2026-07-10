В Рязанской области ребенку-инвалиду не выдавали жизненно важный препарат

Прокуратура Старожиловского района обратилась в суд с иском о взыскании с регионального министерства здравоохранения денежных средств, потраченных на покупку жизненно важного лекарства для ребенка-инвалида. Проверка началась после обращения местной жительницы. Установлено, что ее несовершеннолетний сын по медицинским показаниям нуждается в постоянном приеме дорогостоящего препарата. Однако в течение нескольких месяцев лекарство ему не выдавали, поэтому семье пришлось приобретать его за собственные средства.

Прокуратура Старожиловского района обратилась в суд с иском о взыскании с регионального министерства здравоохранения денежных средств, потраченных на покупку жизненно важного лекарства для ребенка-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка началась после обращения местной жительницы. Установлено, что ее несовершеннолетний сын по медицинским показаниям нуждается в постоянном приеме дорогостоящего препарата. Однако в течение нескольких месяцев лекарство ему не выдавали, поэтому семье пришлось приобретать его за собственные средства.

По итогам проверки прокуратура потребовала через суд возместить расходы на покупку препарата, а также выплатить компенсацию морального вреда.

В настоящее время ребенок полностью обеспечен необходимым лекарством.