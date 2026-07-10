В Рязанской области прошли общественные обсуждения проекта свиноводческих комплексов «Медвежье»

Проект строительства реализуется в Старожиловском округе. Обсуждения прошли отдельно по каждому из трех обособленных объектов: репродуктору и двум площадкам доращивания и откорма. В мероприятиях приняли участие представители органов местного самоуправления, проектной организации, экспертного и экологического сообщества, общественных организаций и жители округа.

В Рязанской области прошли общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по проекту строительства и эксплуатации свиноводческих комплексов «Медвежье». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Агропромкомплектация».

Проект строительства реализуется в Старожиловском округе. Обсуждения прошли отдельно по каждому из трех обособленных объектов: репродуктору и двум площадкам доращивания и откорма. В мероприятиях приняли участие представители органов местного самоуправления, проектной организации, экспертного и экологического сообщества, общественных организаций и жители округа.

«Общественные обсуждения помогают открыто рассказать жителям о проекте, его экологических аспектах и природоохранных мероприятиях. Для нас важно получить обратную связь, ответить на вопросы и учесть предложения, которые поступают в ходе обсуждений», — отметила директор рязанского подразделения «Агропромкомплектации» Ирина Шудрикова.

Основной доклад представил Алексей Шамшин, представитель ФГБУ «ВНИИ Экология» — профильного научного института, который обеспечивает научно-экспертное сопровождение проектов в области оценки воздействия на окружающую среду, экологического нормирования и охраны природы.

«Оценка воздействия на окружающую среду — один из важных этапов реализации проекта, который позволяет всесторонне оценить возможные экологические аспекты его реализации. В ходе работы были проведены необходимые исследования и расчеты, результаты которых подтверждают соответствие проектных решений требованиям действующего природоохранного законодательства при условии реализации предусмотренных проектом природоохранных мероприятий», — отметил представитель ФГБУ «ВНИИ Экология» Алексей Шамшин.

После докладов жители смогли задать вопросы специалистам и представителям «Агропромкомплектации». Участников интересовали природоохранные мероприятия, организация производственных процессов, создание новых рабочих мест, а также развитие дорожной и социальной инфраструктуры. Представители компании и специалисты ответили на вопросы участников обсуждений.

«Агропромкомплектация» продолжит взаимодействие с жителями региона по вопросам реализации проекта.