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В Рязани водителя арестовали на двое суток за тонировку
22-летнего водителя Volkswagen Jetta остановили на улице Соборной в ночь на 9 июля. Рязанец не дал полицейским измерить светопропускаемость стекол на автомобиля, сняв с них пленку. Таким образом, мужчина совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (на неоднократные требования прекратить противоправные действия не отреагировал). Молодого человека арестовали на двое суток.

В Рязани водителя арестовали на двое суток за тонировку. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

22-летнего водителя Volkswagen Jetta остановили на улице Соборной в ночь на 9 июля. Рязанец не дал полицейским измерить светопропускаемость стекол на автомобиля, сняв с них пленку.

Таким образом, мужчина совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (на неоднократные требования прекратить противоправные действия не отреагировал).

Молодого человека арестовали на двое суток.