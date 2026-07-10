В Рязани в июне стоимость квартир в готовых новостройках снизилась на 7,8%
Так, Рязань оказалась на третьем месте по снижению медианной стоимости квартир в готовых новостройках среди крупных городов страны с населением более полумиллиона человек. Наиболее сильно цена упала в Набережных Челнах (9,3%) и Перми (8,4%).
В Рязани по итогам июня медианная стоимость квартир в готовых новостройках снизилась на 7,8%. Об этом
Так, Рязань оказалась на третьем месте по снижению медианной стоимости квартир в готовых новостройках среди крупных городов страны с населением более полумиллиона человек.
Наиболее сильно цена упала в Набережных Челнах (9,3%) и Перми (8,4%).