В Рязани начали обновлять фасад женской консультации

В Рязани в женской консультации № 1 начался косметический ремонт фасада и входной группы. Сейчас рабочие обновляют штукатурку, красят наружные стены, приводят в порядок откосы, фундамент, входную группу, а также ремонтируют элементы ограждения. В женской консультации отметили, что внешний вид медицинского учреждения влияет на эмоциональное состояние посетительниц, поэтому здесь стремятся создать комфортную и уютную атмосферу не только внутри здания, но и снаружи.

В Рязани в женской консультации № 1 начался косметический ремонт фасада и входной группы. Об этом сообщили в медучреждении.

Сейчас рабочие обновляют штукатурку, красят наружные стены, приводят в порядок откосы, фундамент, входную группу, а также ремонтируют элементы ограждения.

В женской консультации отметили, что внешний вид медицинского учреждения влияет на эмоциональное состояние посетительниц, поэтому здесь стремятся создать комфортную и уютную атмосферу не только внутри здания, но и снаружи.

Фото: женская консультация № 1.