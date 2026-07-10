В Рязани 25-летнюю девушку осудят за поджог иномарки знакомого

Инцидент произошел в мае 2025 года. По версии следствия, обвиняемая ночью решила отомстить бывшему знакомому «за прошлые обиды» и облила бензином его автомобиль Haval. Затем подожгла машину. Владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму около 700 тысяч рублей. Девушке предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Рязани.

В Рязани 25-летнюю девушку осудят за поджог иномарки знакомого. Об этом сообщили 10 июля в облпрокуратуре.

Инцидент произошел в мае 2025 года. По версии следствия, обвиняемая ночью решила отомстить бывшему знакомому «за прошлые обиды» и облила бензином его автомобиль Haval. Затем подожгла машину.

Владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму около 700 тысяч рублей.

Девушке предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Рязани.