В России случился пивной кризис

По данным аналитиков, ежегодное потребление пива достигло исторического минимума — 60 литров на человека в год. При этом цены на пенное растут, а к концу 2026 года «пивная инфляция» составит 12% Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за популяризации здорового образа жизни.