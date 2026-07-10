В минцифры ответили на сообщения рязанцев о трехдневном отключении интернета

Рязанцы заявили, что у них три дня не работал мобильный интернет. В министерстве ответили, что операторы ограничивают его по требованию органов безопасности. «Понимаем, что без мобильного интернета сложно и работать, и оставаться на связи. К сожалению, в текущей ситуации такие меры считаются необходимыми для обеспечения безопасности… Для всех нас это часть текущей реальности», — заключили в ведомстве.

В минцифры ответили на сообщения рязанцев о трехдневном отключении мобильного интернета. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Рязанцы заявили, что у них три дня не работал мобильный интернет.

В министерстве ответили, что операторы ограничивают его по требованию органов безопасности.

«Понимаем, что без мобильного интернета сложно и работать, и оставаться на связи. К сожалению, в текущей ситуации такие меры считаются необходимыми для обеспечения безопасности… Для всех нас это часть текущей реальности», — заключили в ведомстве.