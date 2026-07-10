В Кремле объяснили, почему Россия продолжает СВО

Как отметил представитель Кремля, Россия продолжает СВО, потому что у Киева нет желания перейти к мирному урегулированию. «Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент [Владимир] Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — приводятся слова Пескова.

В Кремле объяснили, почему Россия продолжает СВО. Об этом 10 июля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передало РИА Новости.

Как отметил представитель Кремля, Россия продолжает СВО, потому что у Киева нет желания перейти к мирному урегулированию.

«Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент [Владимир] Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — приводятся слова Пескова.