В Госдуму внесли законопроект о составе табачной продукции

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который обяжет производителей и импортеров раскрывать информацию об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Сейчас производители ежегодно предоставляют сведения о составе продукции в уполномоченный орган в сфере здравоохранения, однако часть информации может относиться к коммерческой тайне и не публикуется.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который обяжет производителей и импортеров раскрывать информацию об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Документ доступен в думской электронной базе.

Сейчас производители ежегодно предоставляют сведения о составе продукции в уполномоченный орган в сфере здравоохранения, однако часть информации может относиться к коммерческой тайне и не публикуется.

Законопроект предлагает исключить из режима коммерческой тайны данные о наличии и количестве ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, обладают канцерогенными, мутагенными или репротоксическими свойствами либо приобретают такие свойства при нагревании или тлении.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.