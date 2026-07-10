Турпоток в Рязанскую область за год сократился более чем на 28%

По итогам июня 2026 года Рязанская область стала лидером Центрального федерального округа по снижению туристического потока. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.
Если в июне прошлого года по территории региона было совершено 445,7 тысячи туристических поездок, то в июне 2026 года этот показатель сократился до 320,7 тысячи. Снижение составило 28,1%.
При этом в ряде регионов ЦФО турпоток, наоборот, вырос. Так, в Белгородской области число поездок увеличилось на 32,2%, в Липецкой — на 30,5%, а в Калужской — на 17%.
Помимо Рязанской области, значительное сокращение туристического потока зафиксировали во Владимирской области (-21,1%), Ивановской (-28,2%) и Тверской (-15,9%). Также снижение отмечено в Воронежской, Курской и Смоленской областях.