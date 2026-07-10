Троих пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

За сутки на дорогах региона зафиксировали 279 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Двое водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Также выявлено 20 нарушений, совершенных пешеходами. 26 нарушений совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлено 34 нарушения, связанные с тонировкой.