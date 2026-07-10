Совместное налогообложение для супругов предложили ввести в России

Инициатива предполагает, что доходы семьи будут делиться поровну между супругами, и только затем применится прогрессивная налоговая шкала. В Госдуме подчеркнули, что это особенно важно для семей с одной основной зарплатой или значительной разницей в доходах. Налоговая система должна учитывать семейные реалии, и подача совместной декларации будет добровольной. Изменения не коснутся доходов, облагаемых по другим ставкам.

Совместное налогообложение для супругов предложили ввести в России. Об этом сообщает URA.RU .

Инициатива предполагает, что доходы семьи будут делиться поровну между супругами, и только затем применится прогрессивная налоговая шкала.

В Госдуме подчеркнули, что это особенно важно для семей с одной основной зарплатой или значительной разницей в доходах. Налоговая система должна учитывать семейные реалии, и подача совместной декларации будет добровольной.

Изменения не коснутся доходов, облагаемых по другим ставкам.