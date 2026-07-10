Рязанские полицейские доставили в аэропорт депортированных мигрантов

В число депортируемых вошли трое мужчин, которые прибыли в центр временного содержания из исправительных колоний. Гражданин одной из стран Закавказья был осужден за грабеж, другой уроженец этого региона — за незаконных оборот наркотиков, мужчина из Средней Азии — за кражу. Двое граждан страны СНГ попали в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Пребывание мужчин на территории признали нежелательным. Выдворили двух человек — уроженцев Центральной Азии и Северной Африки. Ранее их задержали за нарушение миграционного законодательства.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России группу мигрантов за нарушение закона. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В число депортируемых вошли трое мужчин, которые прибыли в центр временного содержания из исправительных колоний. Гражданин одной из стран Закавказья был осужден за грабеж, другой уроженец этого региона — за незаконных оборот наркотиков, мужчина из Средней Азии — за кражу. Двое граждан страны СНГ попали в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Пребывание мужчин на территории признали нежелательным.

Выдворили двух человек — уроженцев Центральной Азии и Северной Африки. Ранее их задержали за нарушение миграционного законодательства.

Сотрудники полиции и судебные приставы доставили иностранцев в международный аэропорт Москвы. За свой счет мигранты отправились в страны гражданской принадлежности.