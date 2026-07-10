Рязанцы сообщили о неадекватном мужчине, угрожающем прохожим
Инцидент произошел у дома № 12 на Народном бульваре. По словам местной жительницы, возле подъездов дома заметили мужчину в неадекватном состоянии. «Соседи сказали, что он кричал и угрожал девушке из первого подъезда ножом. Когда я гуляла с собакой, он подошел, навязчиво общался и хотел со мной зайти в подъезд, все время пытался меня поцеловать. К счастью, соседки помогли мне быстро зайти домой», — отметила рязанка. Она рассказала, что мужчина был в ветровке и с бутылкой водки.
Рязанцы сообщили о неадекватном мужчине, угрожающем прохожим. Об этом сообщается в соцсетях.
Инцидент произошел у дома № 12 на Народном бульваре. По словам местной жительницы, возле подъездов дома заметили мужчину в неадекватном состоянии.
«Соседи сказали, что он кричал и угрожал девушке из первого подъезда ножом. Когда я гуляла с собакой, он подошел, навязчиво общался и хотел со мной зайти в подъезд, все время пытался меня поцеловать. К счастью, соседки помогли мне быстро зайти домой», — отметила рязанка.
Она рассказала, что мужчина был в ветровке и с бутылкой водки.