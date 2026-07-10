Рязанцам рассказали о ремонте теплосети в Горроще

На пересечении улиц Черновицкая и Островского в районе дома № 11 продолжаются ремонтные работы на теплосети. В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты заменяют участок изношенного трубопровода, дефект которого обнаружили во время проведения опрессовки. На сегодняшний день на объекте полностью завершены земляные и демонтажные работы. Сейчас идет монтаж трубопроводов. На пересечении улиц Черновицкая и Островского движение транспорта частично ограничено — действует сужение в одну полосу. Установлены предупреждающие знаки и ограждения.

Рязанцам рассказали о ремонте теплосети на перекрестке улиц Черновицкой и Островского. Об этом 10 июля сообщили в РМПТС.

На пересечении улиц Черновицкая и Островского в районе дома № 11 продолжаются ремонтные работы на теплосети. В рамках подготовки к отопительному сезону специалисты заменяют участок изношенного трубопровода, дефект которого обнаружили во время проведения опрессовки.

На сегодняшний день на объекте полностью завершены земляные и демонтажные работы. Сейчас идет монтаж трубопроводов.

На пересечении улиц Черновицкая и Островского движение транспорта частично ограничено — действует сужение в одну полосу. Установлены предупреждающие знаки и ограждения.

Фото: группа РМПТС в «ВК».