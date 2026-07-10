Россиянам упростят получение ВНЖ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией, который упростит получение разрешения на временное и постоянное проживание для граждан Союзного государства. Об этом сообщила
Документ предусматривает возможность оформить разрешение на временное или постоянное проживание на основании гражданства России или Белоруссии. Кроме того, срок рассмотрения документов на постоянное проживание сократят с трех до двух месяцев.
Также проект соглашения расширяет перечень белорусских документов, по которым граждане республики смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории России. В список войдут, в частности, биометрический паспорт, биометрический дипломатический и служебный паспорта, а также идентификационная карта.
Министерству иностранных дел Белоруссии поручили провести переговоры с российской стороной и подписать соответствующий протокол.