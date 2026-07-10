Россиянам упростят получение ВНЖ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией, который упростит получение разрешения на временное и постоянное проживание для граждан Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. Документ предусматривает возможность оформить разрешение на временное или постоянное проживание на основании гражданства России или Белоруссии. Кроме того, срок рассмотрения документов на постоянное проживание сократят с трех до двух месяцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией, который упростит получение разрешения на временное и постоянное проживание для граждан Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Документ предусматривает возможность оформить разрешение на временное или постоянное проживание на основании гражданства России или Белоруссии. Кроме того, срок рассмотрения документов на постоянное проживание сократят с трех до двух месяцев.

Также проект соглашения расширяет перечень белорусских документов, по которым граждане республики смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории России. В список войдут, в частности, биометрический паспорт, биометрический дипломатический и служебный паспорта, а также идентификационная карта.

Министерству иностранных дел Белоруссии поручили провести переговоры с российской стороной и подписать соответствующий протокол.