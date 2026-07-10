Россиян начнут предупреждать об опасности азартных игр

С 1 сентября 2026 года организаторы азартных игр будут обязаны предупреждать посетителей о рисках участия в них. Предупреждение с текстом: «Участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости от азартных игр» должно размещаться на главной странице сайтов, принимающих интерактивные ставки, а также при входе в букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

С 1 сентября 2026 года организаторы азартных игр будут обязаны предупреждать посетителей о рисках участия в них. Об этом РИА Новости сообщили в Минфине РФ.

Предупреждение с текстом: «Участие в азартных играх не гарантирует получения выигрыша и может привести к потере денежных средств и возникновению зависимости от азартных игр» должно размещаться на главной странице сайтов, принимающих интерактивные ставки, а также при входе в букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок.

В Минфине пояснили, что нововведение направлено на повышение финансовой грамотности населения и предупреждение граждан о возможных негативных последствиях азартных игр, включая риск развития игровой зависимости.

Кроме того, с 1 сентября вступят в силу изменения, ужесточающие требования к букмекерским конторам и тотализаторам. Помимо предупреждений о рисках, они должны будут предоставить посетителям доступ к информации о возможностях инвестирования денежных средств.