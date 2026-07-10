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Павел Малков: вопрос о расторжении соглашения по реализации инвестпроекта в «Грачиной роще» будет рассмотрен в суде
По поручению губернатора Павла Малкова был остановлен инвестиционный проект в «Грачиной роще» — небольшом участке леса рядом с началом «Тропы Паустовского» в поселке Солотча. 9 июля прокуратура региона подала иск в Арбитражный суд Рязанской области на расторжение этого соглашения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По поручению губернатора Павла Малкова был остановлен инвестиционный проект в «Грачиной роще» — небольшом участке леса рядом с началом «Тропы Паустовского» в поселке Солотча. 9 июля прокуратура региона подала иск в Арбитражный суд Рязанской области на расторжение этого соглашения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Вместе с жителями на встрече приняли общее решение — предложить инвестору остановить проект. Решаем этот вопрос совместно с правоохранительными органами. Вопрос о расторжении соглашения по реализации инвестпроекта в „Грачиной роще“ будет рассмотрен в суде. Прокуратура подала соответствующий иск», — подчеркнул губернатор.

Напомним, губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе выездного совещания по развитию курортного поселка Солотча обсудил с жителями судьбу «Грачиной рощи», где ранее планировался туристический инвестпроект, включающий создание глэмпинга и площадок с разными активностями. Местные жители и представители экологических организаций выступили против проекта, опасаясь, что его реализация причинит ущерб «Грачиной роще», где растут вековые сосны.

Павел Малков также отметил, что эту территорию будут развивать дальше в диалоге с людьми. Там нужна простая и удобная инфраструктура для жителей и для гостей: лавочки, освещение, парковка, без капитальных строений и с бережным отношением к природе.