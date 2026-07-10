Павел Малков: Рязанская семья стала победителем всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей»!

Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Наш президент не раз подчеркивал, что большая и крепкая семья должна стать нормой и философией жизни общества. Рязанская семья стала победителем Всероссийского конкурса „Это у нас семейное“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“! Команда Дерябиных-Иксановых объединила три поколения. Бабушка Елена Юрьевна — педагог. Старшая дочь Надежда работает в банковской сфере. Младшая дочь Евгения — кондитер, а ее муж Талгат трудится в строительной отрасли. Самые юные участники команды — Даниил и София, ученики рязанского лицея № 52».

Рязанская семья стала победителем всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщил Губернатор Рязанской области Павел Малков, пишет сайт правительства.

Итоги конкурса «Это у нас семейное» были подведены в Москве, в День семьи, любви и верности. Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Наш президент не раз подчеркивал, что большая и крепкая семья должна стать нормой и философией жизни общества. Рязанская семья стала победителем Всероссийского конкурса „Это у нас семейное“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“! Команда Дерябиных-Иксановых объединила три поколения. Бабушка Елена Юрьевна — педагог. Старшая дочь Надежда работает в банковской сфере. Младшая дочь Евгения — кондитер, а ее муж Талгат трудится в строительной отрасли. Самые юные участники команды — Даниил и София, ученики рязанского лицея № 52».

Глава региона отметил, что во втором сезоне конкурса участвовали почти 200 тысяч семей со всей страны. Дерябины-Иксановы успешно прошли все испытания, достойно представили Рязанскую область и вошли в число победителей. Приз — сертификат на 5 млн рублей, который можно потратить на улучшение жилищных условий.

Конкурс «Это у нас семейное» проводится по поручению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Семья». Цель — укрепление традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей. Второй сезон был посвящен теме культурного кода России.