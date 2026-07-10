Опубликован график отключения горячей воды в Рязани на август

Плановые отключения начнутся с 3 августа в рамках подготовки к отопительному сезону. Сотрудники теплосетей проведут профилактические работы. В списке указан 181 адрес. С полным графиком и улицами можно ознакомиться по ссылке.