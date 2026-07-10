Опасный маневр мотоциклиста в Рязани попал на видео

Отмечается, что инцидент произошел на Окружной дороге. На опубликованных кадрах видно, как мотоциклист «вылетает» с левой полосы, подрезает водителя легковушки, который двигается в средней, и проезжает перед машиной на высокой скорости. При этом водитель двухколесного транспортного средства на развилке поворачивал направо.