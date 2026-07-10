Названы самые популярные автомобили в российском лизинге

Самыми востребованными легковыми автомобилями у клиентов российских лизинговых компаний в первом полугодии 2026 года стали Lada, Haval, Voyah и Geely. По оценке аналитиков, продажи автомобилей в лизинг за январь-июнь выросли почти на 73%. При этом эксперты считают, что рынок пока только начинает восстанавливаться после слабого прошлого года. Также лизинговые компании отмечают растущий интерес к гибридным автомобилям. В некоторых компаниях их продажи увеличились на 75% по сравнению с прошлым годом.

Названы самые популярные автомобили в российском лизинге. Об этом пишет РИА Новости.

Самыми востребованными легковыми автомобилями у клиентов российских лизинговых компаний в первом полугодии 2026 года стали Lada, Haval, Voyah и Geely.

По оценке аналитиков, продажи автомобилей в лизинг за январь-июнь выросли почти на 73%. При этом эксперты считают, что рынок пока только начинает восстанавливаться после слабого прошлого года.

Также лизинговые компании отмечают растущий интерес к гибридным автомобилям. В некоторых компаниях их продажи увеличились на 75% по сравнению с прошлым годом.