Назван кандидат в депутаты от «Яблока» на выборы в Госдуму от Рязанской области

В первую общефедеральную тройку вошли председатель челябинского регионального отделения партии Ярослав Щербаков, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов и заместитель председателя псковского регионального отделения партии Яна Иванова. В общефедеральный список от Рязанской области вошёл журналист Владимир Садофьев. Напомним, выборы депутатов Госдумы 2026 года пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Назван кандидат в депутаты от «Яблока» на выборы в Госдуму от Рязанской области. 10 июля ЦИК заверил список от партии.

В первую общефедеральную тройку вошли председатель челябинского регионального отделения партии Ярослав Щербаков, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов и заместитель председателя псковского регионального отделения партии Яна Иванова.

В общефедеральный список от Рязанской области вошёл журналист Владимир Садофьев.

Напомним, выборы депутатов Госдумы 2026 года пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.