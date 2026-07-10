На восьми улицах в Рязани отключили холодную воду

С 09:40 до 15:30 холодной воды не будет по адресам: 1-й Базарный проезд, дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40; 2-й Базарный проезд, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; 4-й Дягилевский проезд, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 корпус 1, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 19, 20/19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30; 5-й Дягилевский проезд, дома № 1, 3, 5, 5 корпус 1, 8 корпус 2, 9, 9 корпус 1, 11, 14, 14 корпус 1, 17/18, 21, 23, 24, 25, 37; 8-й Аллейный проезд, дома № 1, 1/75, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/55, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/58, 24; Базарная, дома № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 31, 33, 35, 37; Детская, дома № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1; Мушковатовская, дома № 1, 1 корпус 2, 1а, 1 В, 2, 3, 4, 5, 6, 7.