На улице Октябрьской в Рязани дерево рухнуло на припаркованные автомобили

В Рязани на улице Октябрьской, 65 дерево вновь упало на автомобили. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По словам местных жителей, похожий случай произошел здесь три года назад. Они утверждают, что после того происшествия вопрос с аварийными деревьями так и не решили. «Деревья старые, гнилые, и закончиться все может печально. В этот раз обошлось без падения на движущийся автомобиль с людьми», — говорится в сообщении.

В Рязани на улице Октябрьской, 65 дерево вновь упало на автомобили. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, похожий случай произошел здесь три года назад. Они утверждают, что после того происшествия вопрос с аварийными деревьями так и не решили.

«Деревья старые, гнилые, и закончиться все может печально. В этот раз обошлось без падения на движущийся автомобиль с людьми», — говорится в сообщении.

Рязанцы призвали ответственные службы обратить внимание на состояние деревьев во дворе, чтобы предотвратить новые происшествия.