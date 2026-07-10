В Рязани 75-летний водитель выехал на «встречку» и врезался в «Ягуар»

ДТП произошло 9 июля, примерно в 19:00, на 180-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным полицейских, 75-летний местный житель, управляя «Рено Логан», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ягуар». За рулем последнего был 41-летний москвич. Водитель «Рено» с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

На трассе М-5 в Рязани 75-летний водитель выехал на «встречку» и устроил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 9 июля, примерно в 19:00, на 180-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительным данным полицейских, 75-летний местный житель, управляя «Рено Логан», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ягуар». За рулем последнего был 41-летний москвич.

Водитель «Рено» с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.