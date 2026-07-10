На Северной окружной произошло серьезное ДТП

Авария случилась днем 10 июля между Борками и разводным мостом. Столкнулись две легковушки. Одна из них получила серьезные повреждения. На месте работает реанимация. Также на месте ДТП образовалась крупная пробка.