На Северной окружной произошло серьезное ДТП
Авария случилась днем 10 июля между Борками и разводным мостом. Столкнулись две легковушки. Одна из них получила серьезные повреждения. На месте работает реанимация. Также на месте ДТП образовалась крупная пробка.
На Северной окружной произошло серьезное ДТП. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Авария случилась днем 10 июля между Борками и разводным мостом. Столкнулись две легковушки. Одна из них получила серьезные повреждения.
На месте работает реанимация.
Также на месте ДТП образовалась крупная пробка.