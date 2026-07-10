Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
28°
Сбт, 11
24°
Вск, 12
20°
ЦБ USD 75.93 -0.47 10/07
ЦБ EUR 86.59 -0.76 10/07
Нал. USD 78.53 / 78.95 10/07 10:55
Нал. EUR 92.16 / 92.25 10/07 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 2026 15:04
807
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 809
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 170
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
3 328
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Молодые сотрудники ГРПЗ приняли участие в форуме «Инженеры будущего»
Два сотрудника Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в XIV Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего». Они вошли в состав сборной КРЭТ «Черные акулы», сообщили в пресс-службе ГРПЗ.

Два сотрудника Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в XIV Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего». Они вошли в состав сборной КРЭТ «Черные акулы», сообщили в пресс-службе ГРПЗ.

Деловая программа включала панельные дискуссии и круглые столы с участием глав корпораций, директоров предприятий машиностроительного комплекса, ректоров, политических деятелей. Так, в рамках мероприятия представители ГРПЗ Юлия Шабанова и Анна Субботкина прошли обучение по инновационным образовательным программам «БПЛА с интеллектом» и «ПРО вертолеты».

«Я не первый раз принимаю участие в этом мероприятии. Наша команда, сформированная в рамках образовательной программы, заняла третье место в конкурсе творческих решений по проектированию вертолета. Из деловой программы наиболее интересными для меня стали кейс-сессия „Кандидатская как проект“ и мастер-класс „Карьера и профессиональное развитие в крупной компании“.

Кроме того, наша сборная соревновалась в медиаконкурсе „Битва домиков“, темой которого стало единство народов России, и завоевала бронзу. Также для нас были организованы экскурсии на кирпичный завод „Браер“, в Музей станка, Тульский Кремль и на Казанскую набережную.

Форум позволяет в короткие сроки познакомиться со спецификой работы других предприятий, максимально проявить свои творческие навыки и познакомиться с коллегами из разных уголков России», — поделилась впечатлениями Анна Субботкина.

Ежегодный Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится Союзом машиностроителей России при поддержке Госкорпорации Ростех с 2011 года. Его цель — повышение роли молодых специалистов в развитии промышленности, использование научного и образовательного потенциала в целях системного вовлечения молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса.

В мероприятии приняли участие молодые специалисты из различных регионов России и иностранных государств.