Молодые сотрудники ГРПЗ приняли участие в форуме «Инженеры будущего»

Два сотрудника Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в XIV Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего». Они вошли в состав сборной КРЭТ «Черные акулы», сообщили в пресс-службе ГРПЗ.

Два сотрудника Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) приняли участие в XIV Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего». Они вошли в состав сборной КРЭТ «Черные акулы», сообщили в пресс-службе ГРПЗ.

Деловая программа включала панельные дискуссии и круглые столы с участием глав корпораций, директоров предприятий машиностроительного комплекса, ректоров, политических деятелей. Так, в рамках мероприятия представители ГРПЗ Юлия Шабанова и Анна Субботкина прошли обучение по инновационным образовательным программам «БПЛА с интеллектом» и «ПРО вертолеты».

«Я не первый раз принимаю участие в этом мероприятии. Наша команда, сформированная в рамках образовательной программы, заняла третье место в конкурсе творческих решений по проектированию вертолета. Из деловой программы наиболее интересными для меня стали кейс-сессия „Кандидатская как проект“ и мастер-класс „Карьера и профессиональное развитие в крупной компании“.

Кроме того, наша сборная соревновалась в медиаконкурсе „Битва домиков“, темой которого стало единство народов России, и завоевала бронзу. Также для нас были организованы экскурсии на кирпичный завод „Браер“, в Музей станка, Тульский Кремль и на Казанскую набережную.

Форум позволяет в короткие сроки познакомиться со спецификой работы других предприятий, максимально проявить свои творческие навыки и познакомиться с коллегами из разных уголков России», — поделилась впечатлениями Анна Субботкина.

Ежегодный Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится Союзом машиностроителей России при поддержке Госкорпорации Ростех с 2011 года. Его цель — повышение роли молодых специалистов в развитии промышленности, использование научного и образовательного потенциала в целях системного вовлечения молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса.

В мероприятии приняли участие молодые специалисты из различных регионов России и иностранных государств.