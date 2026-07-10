«Мисс Окская Стрелка — 2026» — торопитесь стать участницами!

ГК «Зелёный сад — наш дом» анонсирует конкурс красоты «Мисс Окская Стрелка — 2026», приуроченный ко Дню строителя. Мероприятие состоится 7 августа и объединит представительниц предприятий и организаций. В программе — творческие выступления и специальное испытание: выход участниц на сап‑бордах. Образ каждой конкурсантки будет отражать стиль, историю и характер её организации.

ГК «Зелёный сад — наш дом» анонсирует конкурс красоты «Мисс Окская Стрелка — 2026», приуроченный ко Дню строителя. Мероприятие состоится 7 августа и объединит представительниц предприятий и организаций. В программе — творческие выступления и специальное испытание: выход участниц на сап‑бордах. Образ каждой конкурсантки будет отражать стиль, историю и характер её организации.

По итогам конкурса будут определены победительницы в нескольких номинациях. В их числе — Гран‑при «Окская Стрелка», «Мисс Окская Стрелка», «Вице‑мисс Окская Стрелка», «Мисс зрительских симпатий» и «Лучший творческий образ». Общий призовой фонд мероприятия составит 130 000 рублей. Решение о победителях примет жюри с учётом артистизма, подачи и оригинальности образов.

Гостей праздника ожидает насыщенная развлекательная программа. В неё будут включены зрелищные номера, музыкальное сопровождение и тематические фотозоны. Шоу на воде станет центральным элементом мероприятия. Организаторы рассчитывают, что событие создаст яркую атмосферу летнего праздника.

ГК «Зелёный сад — наш дом» приглашает всех желающих посетить конкурс и поддержать участниц. Мероприятие рассчитано на семейную аудиторию. Присутствие зрителей поможет создать живую и вдохновляющую обстановку.

Для регистрации следует перейти по ссылке . Стань королевой Окской стрелки этого года!

Заявки принимаются до 30 июня 2026 года. Организатор конкурса: ООО «Агентство недвижимости «Зеленый сад». Сведения об организаторе конкурса и правилах проведения конкурса доступны на сайте .

Возрастное ограничение — 18+