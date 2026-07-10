Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 10
29°
Сбт, 11
24°
Вск, 12
20°
ЦБ USD 76.66 0.73 11/07
ЦБ EUR 87.67 1.08 11/07
Нал. USD 78.53 / 78.75 10/07 17:30
Нал. EUR 92.17 / 92.10 10/07 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
882
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 854
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 193
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
3 415
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Euractiv: ЕС хочет ужесточить санкционные ограничения против РФ
Страны Евросоюза продолжают переговоры по новому пакету санкций против России и рассчитывают согласовать его до пятницы. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Euractiv. По данным издания, обсуждение продолжается, однако окончательное решение пока не принято. При этом Евросоюз уже сократил часть первоначально предложенных ограничений. В частности, из проекта исключили запрет на выдачу виз российским военнослужащим, ограничения на импорт российской рыбы, а также санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Страны Евросоюза продолжают переговоры по новому пакету санкций против России и рассчитывают согласовать его до пятницы. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Euractiv.

По данным издания, обсуждение продолжается, однако окончательное решение пока не принято. При этом Евросоюз уже сократил часть первоначально предложенных ограничений. В частности, из проекта исключили запрет на выдачу виз российским военнослужащим, ограничения на импорт российской рыбы, а также санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кроме того, странам ЕС еще предстоит договориться о заморозке так называемого потолка цен на российскую нефть.

Как отмечает Euractiv, действующий санкционный список Евросоюза против России уже включает более 2,7 тысячи физических и юридических лиц.