Euractiv: ЕС хочет ужесточить санкционные ограничения против РФ

Страны Евросоюза продолжают переговоры по новому пакету санкций против России и рассчитывают согласовать его до пятницы. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Euractiv. По данным издания, обсуждение продолжается, однако окончательное решение пока не принято. При этом Евросоюз уже сократил часть первоначально предложенных ограничений. В частности, из проекта исключили запрет на выдачу виз российским военнослужащим, ограничения на импорт российской рыбы, а также санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Страны Евросоюза продолжают переговоры по новому пакету санкций против России и рассчитывают согласовать его до пятницы. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Euractiv.

По данным издания, обсуждение продолжается, однако окончательное решение пока не принято. При этом Евросоюз уже сократил часть первоначально предложенных ограничений. В частности, из проекта исключили запрет на выдачу виз российским военнослужащим, ограничения на импорт российской рыбы, а также санкции против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Кроме того, странам ЕС еще предстоит договориться о заморозке так называемого потолка цен на российскую нефть.

Как отмечает Euractiv, действующий санкционный список Евросоюза против России уже включает более 2,7 тысячи физических и юридических лиц.