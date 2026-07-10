ЦБ ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей

Банк России с 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Лицевая сторона сохранила оформление и защитный комплекс банкноты образца 2022 года, а на оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. В Центробанке подчеркнули, что новая банкнота является законным средством наличного платежа на всей территории России.

Банк России с 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Новая купюра посвящена Центральному федеральному округу.

Лицевая сторона сохранила оформление и защитный комплекс банкноты образца 2022 года, а на оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты Центрального федерального округа. Такой же принцип оформления ранее использовали при выпуске обновленных банкнот номиналом 5 000 рублей в 2023 году и 1 000 рублей в 2025 году.

В Центробанке подчеркнули, что новая банкнота является законным средством наличного платежа на всей территории России. Она будет использоваться наравне с ранее выпущенными 100-рублевыми купюрами и обязательна к приему при оплате товаров и услуг без каких-либо ограничений.