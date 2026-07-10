Бориса Надеждина* внесли в список иноагентов

В реестр также попали его проект «Штаб кандидатов» *, предприниматель Тимофей Рогожин* и журналистка Екатерина Воропай*. Напомним, в феврале 2024 года ЦИК отказал Надеждину* в регистрации кандидатом в президенты России, признав недействительными более 5% подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения. Политик пытался оспорить решение, но Верховный суд встал на сторону ЦИК. *признаны иноагентами на территории РФ.