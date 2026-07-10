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Более 1200 пациентов приняли за неделю в рязанской ОКБ
С 2 по 9 июля в приемное отделение Рязанской областной клинической больницы поступили 1266 человек. За неделю планово госпитализировали 444 пациента, еще 390 человек приняли по экстренным показаниям. Амбулаторную помощь получили 432 человека. Чаще всего пациенты обращались с инсультами, инфарктами, черепно-мозговыми травмами, заболеваниями органов брюшной полости, включая аппендицит, язву и гастрит, а также с переломами.

С 2 по 9 июля в приемное отделение Рязанской областной клинической больницы поступили 1266 человек. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

За неделю планово госпитализировали 444 пациента, еще 390 человек приняли по экстренным показаниям. Амбулаторную помощь получили 432 человека.

Чаще всего пациенты обращались с инсультами, инфарктами, черепно-мозговыми травмами, заболеваниями органов брюшной полости, включая аппендицит, язву и гастрит, а также с переломами.

В ОКБ напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно без выходных и праздничных дней.