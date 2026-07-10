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47-летнего рязанца осудят за покупку автомата, винтовки и боеприпасов
Органами предварительного расследования установлено, что в период с декабря 2024-го по апрель 2025 года обвиняемый незаконно купил у знакомых автомат «АКС-74У», автоматическую винтовку «CZ BREN 2», пистолет на основе конструкции Макарова и более 490 боеприпасов. Оружие обнаружили в доме мужчины и изъяли. Житель обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов). Ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.

В Рязанском районе осудят 47-летнего мужчину за хранение автомата, винтовки и боеприпасов. Об этом сообщили 10 июля в пресс-службе облпрокуратуры.

Органами предварительного расследования установлено, что в период с декабря 2024-го по апрель 2025 года обвиняемый незаконно купил у знакомых автомат «АКС-74У», автоматическую винтовку «CZ BREN 2», пистолет на основе конструкции Макарова и более 490 боеприпасов. Оружие обнаружили в доме мужчины и изъяли.

Житель обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов). Ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

В прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Рязанский районный суд.