376 беспилотников ВСУ уничтожили над Россией

БПЛА самолетного типа сбили в период с 20.00 9 июля до 7.00 10 июля. Силы ПВО перехватили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей. Также атаки отражены над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским морем.