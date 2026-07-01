Жители многоквартирного дома в Рязани сообщили о нашествии подвальных блох

По словам местных жителей, паразиты размножились в подвале и теперь нападают на людей и домашних животных прямо у подъезда. Собственники квартир отмечают, что насекомые представляют серьезную угрозу здоровью, так как переносят различные инфекции и вызывают аллергические реакции. Местные жители рассказывают, что блохи атакуют их практически круглогодично, за исключением лишь трех зимних месяцев, из-за чего у них складывается впечатление, что дом вообще не проходит необходимую обработку.

Жильцы многоквартирного дома № 33, корпус 2 на улице Новоселов сообщили о нашествии подвальных блох. Жалоба появилась в соцсетях.

По словам местных жителей, паразиты размножились в подвале и теперь нападают на людей и домашних животных прямо у подъезда.

Собственники квартир отмечают, что насекомые представляют серьезную угрозу здоровью, так как переносят различные инфекции и вызывают аллергические реакции. Местные жители рассказывают, что блохи атакуют их практически круглогодично, за исключением лишь трех зимних месяцев, из-за чего у них складывается впечатление, что дом вообще не проходит необходимую обработку.

После того, как обращения в управляющую компанию ООО «РЭКС», направленные 27 июня, не принесли результата, жильцы пожаловались в Госжилинспекцию Рязанской области. Ведомство ответило, что специалисты управляющей компании якобы провели обработку подвала 25 июня, а факт выполнения работ подтвержден актом, который подписали владельцы квартир.