Задержан укравший сначала ключ от квартиры рязанки, а потом и золото, рецидивист

В Рязани полицейские раскрыли кражу сбережений и золотых украшений у 28-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Заявительница сообщила о пропаже 20 тысяч рублей и ювелирных изделий на сумму более 140 тысяч рублей. Инцидент произошел, когда она была на работе в детсаду. Ее сумку с ключами и документами похитили из подсобного помещения.
При осмотре квартиры полицейские не обнаружили следов взлома. Стало ясно, что злоумышленник использовал «родной» ключ. В ходе расследования оперативники опросили сотрудников детского сада и выяснили, что в день кражи во дворе видели мужчину, не похожего на родственников воспитанников.
С помощью описания полицейские установили личность 50-летнего рязанца, ранее судимого за кражи и грабежи. Его задержали, и он признался в преступлении. По предварительной информации, рецидивист целенаправленно выбирал детские сады для своих действий, рассчитывая на возможность незаметного проникновения.
Следователь возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, согласно которой мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.