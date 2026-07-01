ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области и освободила поселок Копани в Запорожской области. За сутки также поражены: цех по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и место их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего и логистический центр, используемый ВСУ, площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. Силы Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника.

ВС РФ освободили населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области и освободила поселок Копани в Запорожской области.

За сутки также поражены: цех по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и место их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего и логистический центр, используемый ВСУ, площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия.

Силы Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера. Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотника.