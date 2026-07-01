В Рязанской области в 2026 году не состоится гастрономический фестиваль «Малина»

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в группе мероприятия в социальных сетях. Организаторы отметили, что решили взять паузу для переосмысления формата праздника и улучшения его. В своем заявлении они подчеркнули, что хотят «сохранить все лучшее, что было на фестивале за годы его существования», и добавить новые идеи. Напомним, Фестиваль «Малина» — это традиционный гастрономический праздник, проходящий в селе Новоселки Рыбновского округа.

В Рязанской области в этом году не пройдет Фестиваль «Малина». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в группе мероприятия в социальных сетях.

Организаторы отметили, что решили взять паузу для переосмысления формата праздника и улучшения его. В своем заявлении они подчеркнули, что хотят «сохранить все лучшее, что было на фестивале за годы его существования», и добавить новые идеи.

Напомним, Фестиваль «Малина» — это традиционный гастрономический праздник, проходящий в селе Новоселки Рыбновского округа.