В Рязанской области создадут штаб по вывозу мусора с контейнерных площадок

На заседании регионального правительства обсудили проблему вывоза мусора с контейнерных площадок, который не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО). Губернатор Павел Малков поручил подготовить системное решение, отметив, что текущие подходы недостаточны. «Мне нужно системное решение. Просто „на контакте и занимаемся вопросом“ — этого недостаточно. Мы не будем на заседании правительства заниматься каждой [проблемной] мусоркой», — сказал Малков. Он поручил профильному министерству представить конкретный план действий. Для решения задачи будет создан специальный штаб, который займется координацией работы и контролем за вывозом нестандартных отходов в муниципалитетах.

На заседании регионального правительства обсудили проблему вывоза с контейнерных площадок мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам (ТКО). Губернатор Павел Малков поручил подготовить системное решение.

«Мне нужно системное решение. Просто „на контакте и занимаемся вопросом“ — этого недостаточно. Мы не будем на заседании правительства заниматься каждой [проблемной] мусоркой. Я вижу каждый раз одно и то же, и слышу те же самые объяснения — там не ТКО и не ТБО, не вывозится… все это прекращается в неконтролируемый процесс», — сказал Малков.

Глава региона адресовал поручение профильному министерству, потребовав представить конкретный план действий. Для решения задачи будет создан специальный штаб, который займется координацией работы и контролем за тем, как каждый муниципалитет справляется с вывозом нестандартных отходов.