В Рязанской области горел жилой дом

Пожар произошел в жилом доме деревни Перекаль Рыбновского округа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение о происшествии поступило в 21:58 29 июня. Возгорание тушили 8 человек и 2 единицы техники. Огонь распространился на площади 1 м².