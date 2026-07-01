В Рязанской области осудили мужчину за поддельные водительские права

Ряжский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в приобретении и хранении поддельного водительского удостоверения. Установлено, что мужчина через мессенджер в Интернете приобрел подделку, которую получил по почте. Во время управления автомобилем его остановили сотрудники ДПС, и инспектор усомнился в подлинности предъявленного удостоверения, которое после изъяли. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Ряжский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в приобретении и хранении поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина через мессенджер в Интернете приобрел подделку, которую получил по почте. Во время управления автомобилем его остановили сотрудники ДПС, и инспектор усомнился в подлинности предъявленного удостоверения, которое после изъяли.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.