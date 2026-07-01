В Рязанской области мужчине вынесли приговор за незаконную ловлю карася

Установлено, что мужчина при помощи ставной рыболовной сети на реке Галина выловил пять экземпляров промысловой рыбы — карася. Своими действиями он причинил ущерб государству. Пронский районный суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ. Рыболовную сеть уничтожат.