В Рязанской области мужчине вынесли приговор за незаконную ловлю карася
Установлено, что мужчина при помощи ставной рыболовной сети на реке Галина выловил пять экземпляров промысловой рыбы — карася. Своими действиями он причинил ущерб государству. Пронский районный суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ. Рыболовную сеть уничтожат.
В Пронском округе местному жителю вынесли приговор за незаконную ловлю карася. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Установлено, что мужчина при помощи ставной рыболовной сети на реке Галина выловил пять экземпляров промысловой рыбы — карася. Своими действиями он причинил ущерб государству.
Пронский районный суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ. Рыболовную сеть уничтожат.