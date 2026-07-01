В Рязани землю площадью 23,9 тысячи м² разрешили использовать для спортзала

Администрация Рязани разрешила ООО «Специализированный застройщик «Орион» использовать земельный участок в Семчине для размещения спортивного объекта. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Территорию площадью 23 тысячи 926 м² перевели в категорию условно разрешенного использования для обеспечения занятий спортом в помещениях. Соответствующее постановление подписано 25 июня 2026 года. Изначально этот участок относился к зоне общественно-жилой застройки. Теперь компания сможет возвести там крытое спортивное сооружение. На кадастровой карте видно, что на территории строится ЖК «Импульс» — это комплекс комфорт-класса от застройщика ГК «Единство».