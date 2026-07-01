В Рязани врачи достали из горла 6-летнего ребенка кусочки магнита

Хирурги Рязанской ОДКБ достали 4 мельчайших магнита из горла 6-летнего мальчика. Мальчик проглотил магнит, когда играл с фишками, полученными на кассе сетевого магазина. Внутри фишек находились мелкие магниты. Они попали в рот мальчику и застряли в области входа в пищевод. Мальчику провели операцию. Он уже выписан домой.