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В Рязани врачи достали из горла 6-летнего ребенка кусочки магнита
Хирурги Рязанской ОДКБ достали 4 мельчайших магнита из горла 6-летнего мальчика. Мальчик проглотил магнит, когда играл с фишками, полученными на кассе сетевого магазина. Внутри фишек находились мелкие магниты. Они попали в рот мальчику и застряли в области входа в пищевод. Мальчику провели операцию. Он уже выписан домой.

В Рязани врачи достали из горла 6-летнего ребенка кусочки магнита. Об этом сообщает региональный минздрав.

Хирурги Рязанской ОДКБ достали 4 мельчайших магнита из горла 6-летнего мальчика. Мальчик проглотил магнит, когда играл с фишками, полученными на кассе сетевого магазина. Внутри фишек находились мелкие магниты. Они попали в рот мальчику и застряли в области входа в пищевод.

Мальчику провели операцию. Он уже выписан домой.