В Рязани на гендиректора промпредприятия завели дело из-за долга по зарплатам

Установлено, что сотрудникам организации не выплачивали зарплату с апреля по май 2026 года. Сумма задолженности не указана. Прокурор Московского района Рязани Владислав Моисейчев встретился с работниками. Организации внесли представление. На гендиректора возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).

В Рязани на гендиректора промышленного предприятия завели административное дело из-за долга по зарплатам. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что сотрудникам организации не выплачивали зарплату с апреля по май 2026 года. Сумма задолженности не указана.

Прокурор Московского района Рязани Владислав Моисейчев встретился с работниками.

Организации внесли представление. На гендиректора возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы).