В Подмосковье загорелась электроподстанция

Пожар на электроподстанции произошел в Подмосковье. Из-за него Люберцы и Котельники частично остались без электричества По словам местных жителей, раздался хлопок, после чего они сообщили о перебоях со светом. Причины возгорания неизвестны. Сейчас энергетики восстанавливают энергоснабжение.