В Подмосковье загорелась электроподстанция
Пожар на электроподстанции произошел в Подмосковье. Из-за него Люберцы и Котельники частично остались без электричества По словам местных жителей, раздался хлопок, после чего они сообщили о перебоях со светом. Причины возгорания неизвестны. Сейчас энергетики восстанавливают энергоснабжение.
В Подмосковье загорелась электроподстанция. Об этом сообщают в соцсетях.
Пожар на электроподстанции произошел в Подмосковье. Из-за него Люберцы и Котельники частично остались без электричества
По словам местных жителей, раздался хлопок, после чего они сообщили о перебоях со светом. Причины возгорания неизвестны. Сейчас энергетики восстанавливают энергоснабжение.