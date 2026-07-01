В Петрозаводске 75-летний пенсионер перенервничал и скончался в очереди у АЗС

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, мужчина простоял несколько часов у заправки. Он потерял сознание и упал, когда начал наполнять бак. Отмечается, что жителю оставалось несколько литров до полного бака. Прибывшие медики не смогли спасти пенсионера. В сообщении уточняется, что заправочную станцию закрыли.

В Петрозаводске 75-летний пенсионер сильно перенервничал и скончался в очереди за бензином. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, мужчина простоял несколько часов у заправки. Он потерял сознание и упал, когда начал наполнять бак.

Отмечается, что жителю оставалось несколько литров до полного бака. Прибывшие медики не смогли спасти пенсионера.

В сообщении уточняется, что заправочную станцию закрыли.