В Новомичуринске мужчина украл велосипед ради покупки наркотиков

40‑летний житель города сообщил в отдел МВД «Пронский», что у него пропал велосипед, который он оставил в подъезде без защиты. Выяснилось, что 29-летний местный житель пытался продать похожий велосипед на окраине города. Украденный велосипед нашли в кустах рядом с домом мужчины. Отмечается, что кражу мужчина совершил, чтобы получить деньги на покупку синтетических наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Новомичуринске мужчина украл велосипед ради покупки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

40‑летний житель города сообщил в отдел МВД «Пронский», что у него пропал велосипед, который он оставил в подъезде без защиты. Выяснилось, что 29-летний местный житель пытался продать похожий велосипед на окраине города. Украденный велосипед нашли в кустах рядом с домом мужчины.

Отмечается, что кражу мужчина совершил, чтобы получить деньги на покупку синтетических наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — ему грозит до 5 лет лишения свободы.